Société
Plateforme appartenant à Elon Musk

L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X

le 24 novembre 2025 09:07

Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La plateforme X (anciennement Twitter), qui a pris un virage vers la droite et un peu de radicalisation au fil des ans, a déployé une nouvelle fonctionnalité qui suscite de nombreuses réactions.

La fonctionnalité, nommée «à propos de ce compte», permet de connaître la localisation principale de la personne qui effectue les publications.

Cette fonction, qui rend la plateforme plus transparente, permet de confirmer l'étendue de l'influence et de l'ingérence étrangère dans les différents contenus.

Bien que l'on s'en doutait, la preuve est maintenant «plus que flagrante». Aux États-Unis, par exemple, le mouvement Make America Great Again (MAGA), pro-Trump, est beaucoup opéré par des comptes qui proviennent de pays africains.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

