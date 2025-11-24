 Aller au contenu
Arts et spectacles
Un franc succès

106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal

par 98.5

0:00
4:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 09:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Des illustrateurs ont perturbé une séance au Salon du livre de Montréal samedi pour dénoncer l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans les livres.

Ils déploraient ainsi l'utilisation de l'IA pour les couvertures de livres par les maisons d'édition, alors que celles-ci devraient faire appel à des illustrateurs humains.

Le Salon du livre a par ailleurs connu un franc succès avec pas moins de 106 000 visiteurs qui se sont rendus au Palais des congrès.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

«Si on veut qu'ils soient cultivés, il faut leur faire découvrir des choses»
Signé Lévesque
«Si on veut qu'ils soient cultivés, il faut leur faire découvrir des choses»
0:00
5:39
Quelques trucs de pros pour faire de bonnes immitations
Signé Lévesque
Quelques trucs de pros pour faire de bonnes immitations
0:00
3:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
Rattrapage
Plateforme appartenant à Elon Musk
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
Rattrapage
Étude sur les bandits masqués
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Rattrapage
Forfaits de données mobiles
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Rattrapage
Politique provinciale
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Rattrapage
Négociations diplomatiques
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
Rattrapage
Montréal
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Rattrapage
Décision du ministère de l'Éducation
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Rattrapage
Après des discussions avec le Parti québécois
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
Rattrapage
Voyages
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Rattrapage
Turbulences au PLQ
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Les réseaux sociaux s'emparent avec humour de la crise au PLQ
Rattrapage
Enchaînement de réactions depuis plusieurs jours
Les réseaux sociaux s'emparent avec humour de la crise au PLQ
Spécial «Chevelu» | L'énigme du lundi 24 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Chevelu» | L'énigme du lundi 24 novembre
Grande finale de Chanteurs masqués: «C'était beau à voir»
Rattrapage
Arts et spectacles
Grande finale de Chanteurs masqués: «C'était beau à voir»
Crise au PLQ: «C'est pas un exemple de grand leadership de Pablo Rodriguez»
Rattrapage
Politique provinciale
Crise au PLQ: «C'est pas un exemple de grand leadership de Pablo Rodriguez»