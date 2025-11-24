Des illustrateurs ont perturbé une séance au Salon du livre de Montréal samedi pour dénoncer l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans les livres.

Ils déploraient ainsi l'utilisation de l'IA pour les couvertures de livres par les maisons d'édition, alors que celles-ci devraient faire appel à des illustrateurs humains.

Le Salon du livre a par ailleurs connu un franc succès avec pas moins de 106 000 visiteurs qui se sont rendus au Palais des congrès.

