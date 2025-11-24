L'itinérance à Montréal est un problème de taille, notamment en raison du manque de logements, et trois promoteurs immobiliers majeurs proposent une solution audacieuse.

Réunis sous l'impulsion de Vincent Chiara, président du Groupe Mach, ils veulent construire 2500 logements sociaux à bas prix pour sortir des gens de la rue.

Écoutez le promoteur immobilier Vincent Chiara, président du Groupe Mach, commenter la situation lundi à Lagacé le matin.