Société
Montréal

Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux

par 98.5

le 24 novembre 2025 08:13

Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
L'itinérance à Montréal est un problème de taille, notamment en raison du manque de logements, et trois promoteurs immobiliers majeurs proposent une solution audacieuse. / Abdul / Adobe Stock

L'itinérance à Montréal est un problème de taille, notamment en raison du manque de logements, et trois promoteurs immobiliers majeurs proposent une solution audacieuse.

Réunis sous l'impulsion de Vincent Chiara, président du Groupe Mach, ils veulent construire 2500 logements sociaux à bas prix pour sortir des gens de la rue.

Écoutez le promoteur immobilier Vincent Chiara, président du Groupe Mach, commenter la situation lundi à Lagacé le matin.

«Le problème ne peut pas être réglé par les différents paliers de gouvernement. Donc, il faut que le privé s'implique pour assurer l'exécution d'un projet de cette envergure.»

Vincent Chiara

