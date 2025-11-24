Enchaînement de réactions depuis plusieurs jours

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec (PLQ) depuis les derniers jours génère une importante couverture sur les différents médias sociaux.

Par ailleurs, la députée écartée du caucus libéral Marwah Rizqy a reçu beaucoup d'appuis sur les plateformes numériques où elle s'est exprimée, dimanche soir, pour la première fois depuis le début de cette affaire.