Proposition de la générale Jennie Carignan

Cette semaine, la chef d'état-major de la Défense, la générale Jennie Carignan, a évoqué que les Forces armées canadiennes souhaitent la mise en place d'un plan de mobilisation de 400 000 réservistes.

Écoutez Éric Sauvé, ex-officier des Forces armées canadiennes et consultant en renseignement, sécurité et défense, discuter de cette proposition au micro de Philippe Cantin.

Actuellement, le Canada compte 29 000 réservistes et 5 000 membres de la réserve supplémentaire, soit des membres qui ont quitté les Forces armées, mais qui, pendant cinq ans, peuvent continuer à servir.

Environ 400 000 réservistes d'ici cinq ou dix ans, est-ce réaliste?