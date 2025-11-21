Point de presse de Pablo Rodriguez

La crise au Parti libéral du Québec entourant la suspension de la députée Marwa Rizqy alimente encore l’actualité.
Le chef Pablo Rodriguez a tenu un point de presse à la sortie du caucus libéral qui s'est réuni vendredi.
Écoutez la journaliste Any Guillemette, qui était sur les lieux, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.
«Pablo Rodriguez a voulu marteler que, quand cette crise va être terminée, l'image qu'on retiendra du Parti libéral, c'est sa rectitude. Parce que là, on parle beaucoup de corruption, de fraude d'anciennes histoires. Et il est quand même irrité quand il parle de Marwa Rizqy. Il dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi Geneviève Heinze a été congédiée. Et surtout, il a dit : “qu'il y ait eu faute ou pas, JAMAIS, elle ne m'en a parlé”. C'est vraiment cette partie-là qui semble l'avoir dérangé davantage.»