 Aller au contenu
Politique provinciale
Point de presse de Pablo Rodriguez

Congédiement de Mme Hinse sans consultation : «C'est ça qui l'a dérangé»

par 98.5

0:00
3:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 novembre 2025 15:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Congédiement de Mme Hinse sans consultation : «C'est ça qui l'a dérangé»
Le chef Pablo Rodriguez a tenu un point de presse à la sortie du caucus libéral qui s'est réuni vendredi. / Any Guillemette/Cogeco Nouvelles

La crise au Parti libéral du Québec entourant la suspension de la députée Marwa Rizqy alimente encore l’actualité.

Le chef Pablo Rodriguez a tenu un point de presse à la sortie du caucus libéral qui s'est réuni vendredi.

Écoutez la journaliste Any Guillemette, qui était sur les lieux, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin. 

«Pablo Rodriguez a voulu marteler que, quand cette crise va être terminée, l'image qu'on retiendra du Parti libéral, c'est sa rectitude. Parce que là, on parle beaucoup de corruption, de fraude d'anciennes histoires. Et il est quand même irrité quand il parle de Marwa Rizqy. Il dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi Geneviève Heinze a été congédiée. Et surtout, il a dit : “qu'il y ait eu faute ou pas, JAMAIS, elle ne m'en a parlé”. C'est vraiment cette partie-là qui semble l'avoir dérangé davantage.»

Any Guillemette

Vous aimerez aussi

Geneviève Hinse poursuit Marwah Rizky pour 500 000 $
Le Québec maintenant
Geneviève Hinse poursuit Marwah Rizky pour 500 000 $
0:00
9:31
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
Lagacé le matin
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
0:00
9:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Florian Xhekaj rappelé par les Canadiens
Rattrapage
Quel est le moral des amateurs des Canadiens?
Florian Xhekaj rappelé par les Canadiens
L'évolution de la LPHF va se poursuivre
Rattrapage
Début de la saison de la Victoire
L'évolution de la LPHF va se poursuivre
Attention à l’intelligence artificielle sous le sapin
Rattrapage
Mise en garde contre l’IA chez les enfants
Attention à l’intelligence artificielle sous le sapin
Geneviève Hinse poursuit Marwah Rizky pour 500 000 $
Rattrapage
Crise au Parti libéral du Québec
Geneviève Hinse poursuit Marwah Rizky pour 500 000 $
400 000 réservistes dans les Forces armées: est-ce réaliste?
Rattrapage
Proposition de la générale Jennie Carignan
400 000 réservistes dans les Forces armées: est-ce réaliste?
Un Québécois s'illustre dans une compétition de tatouage
Rattrapage
Ink Master
Un Québécois s'illustre dans une compétition de tatouage
«Les gardiens ont l'air complètement déstabilisés» -Stéphane Waite
Rattrapage
Montembeault et Dobes en déroute
«Les gardiens ont l'air complètement déstabilisés» -Stéphane Waite
«Je veux saluer le courage, l'idéalisme et le sens de l'histoire de Wab Kinew»
Rattrapage
Souhait de rendre le Manitoba bilingue
«Je veux saluer le courage, l'idéalisme et le sens de l'histoire de Wab Kinew»
Un Donald Trump «très présidentiel» avec Mamdani
Rattrapage
Rencontre à Washington avec le maire de New York
Un Donald Trump «très présidentiel» avec Mamdani
Montembeault retiré du match : «J'ai senti la confiance se dégonfler»
Rattrapage
Défaite 8-4 face aux Capitals
Montembeault retiré du match : «J'ai senti la confiance se dégonfler»
«Le président Trump a mis Poutine dans une situation favorable»
Rattrapage
L'Ukraine rejette le plan de Trump
«Le président Trump a mis Poutine dans une situation favorable»
Pierre Lapointe dévoile de nouvelles chansons pour «les cœurs abîmés»
Rattrapage
Réédition de son album
Pierre Lapointe dévoile de nouvelles chansons pour «les cœurs abîmés»
Les Canadiens et les statistiques avancées
Rattrapage
Hockey
Les Canadiens et les statistiques avancées
Quelles sont les meilleurs aubaines dans les circulaires?
Rattrapage
Épicerie
Quelles sont les meilleurs aubaines dans les circulaires?