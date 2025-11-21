Rafales de nouvelles

Les employés de l'usine Agropur Amqui qui ont mis fin au lock-out en entérinant à 70% la troisième offre présentée par leur employeur.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette nouvelle qui sauve la production de fromage cottage au Québec, vendredi, lors du segment de nouvelles en rafales à La commission.

Aussi dans ce segment :