Rafales de nouvelles

Les employés de l'usine Agropur Amqui qui ont mis fin au lock-out en entérinant à 70% la troisième offre présentée par leur employeur.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette nouvelle qui sauve la production de fromage cottage au Québec, vendredi, lors du segment de nouvelles en rafales à La commission.
Aussi dans ce segment :
- L’ex-ministre Chrystia Freeland! deviendra la directrice générale de la Fondation Rhodes;
- 500 postes abolis au ministère des Transports du Québec;
- Le coût du tramway reporté en 2026 alors qu’on devait être informé du coût cet automne.