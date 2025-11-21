 Aller au contenu
Justice et faits divers
Rafales de nouvelles

Les employés de l'usine Agropur Amqui ont mis fin au lock-out

par 98.5

0:00
2:49

Entendu dans

La commission

le 21 novembre 2025 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les employés de l'usine Agropur Amqui ont mis fin au lock-out
La commission / Cogeco Média

Les employés de l'usine Agropur Amqui qui ont mis fin au lock-out en entérinant à 70% la troisième offre présentée par leur employeur. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette nouvelle qui sauve la production de fromage cottage au Québec, vendredi, lors du segment de nouvelles en rafales à La commission

Aussi dans ce segment : 

  • L’ex-ministre Chrystia Freeland! deviendra la directrice générale de la Fondation Rhodes;
  • 500 postes abolis au ministère des Transports du Québec;
  • Le coût du tramway reporté en 2026 alors qu’on devait être informé du coût cet automne. 

Vous aimerez aussi

Vers un retour en force des Hells Angels et de la mafia au Québec?
Lagacé le matin
Vers un retour en force des Hells Angels et de la mafia au Québec?
0:00
5:32
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
Lagacé le matin
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
0:00
13:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Dormir avec son animal est-il bon pour la santé?
Rattrapage
Avis d’un vétérinaire
Dormir avec son animal est-il bon pour la santé?
Comment se passe l'interdiction du cellulaire pour vos enfants?
Rattrapage
Discussion
Comment se passe l'interdiction du cellulaire pour vos enfants?
Des effets positifs à l’absence du cellulaire à l’école
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Des effets positifs à l’absence du cellulaire à l’école
«Ces vaches pourraient être abattues et consommées au Québec»
Rattrapage
Anuellement 100 000 bêtes envoyées aux É-U
«Ces vaches pourraient être abattues et consommées au Québec»
«Trump va utiliser Mamdani à l'approche des élections de mi-mandat»
Rattrapage
Politique américaine
«Trump va utiliser Mamdani à l'approche des élections de mi-mandat»
Barbe et construction: quelles sont les normes à suivre?
Rattrapage
Entreprise d’isolation sanctionnée par la CNESST
Barbe et construction: quelles sont les normes à suivre?
Boycott des États-Unis : Luc Ferrandez lance un défi!
Rattrapage
Voyages en baisse chez nos voisins du Sud
Boycott des États-Unis : Luc Ferrandez lance un défi!
Le Québec va mal... mais les Québécois vont bien!
Rattrapage
Résultats d’une enquête réalisée par Léger
Le Québec va mal... mais les Québécois vont bien!
«Je suis fâché parce que ce sont des préjugés»
Rattrapage
Lien entre crise du logement et demandeurs d'asile
«Je suis fâché parce que ce sont des préjugés»
«On a l'impression de tourner en boucle» -Tetyana Ogarcova
Rattrapage
Plan de paix de Trump pour la guerre en Ukraine
«On a l'impression de tourner en boucle» -Tetyana Ogarcova
«Tout le monde est sous le choc, tant le personnel que les élèves»
Rattrapage
Décès d'une jeune fille frappée par un autobus
«Tout le monde est sous le choc, tant le personnel que les élèves»
«On dit que le congédiement a été imposé en raison de manquements d'éthique»
Rattrapage
Réponse à la mise en demeure de Geneviève Hinse
«On dit que le congédiement a été imposé en raison de manquements d'éthique»
Les gâteaux aux fruits: «Je ne comprends pas qui les achète!»
Rattrapage
Discussion
Les gâteaux aux fruits: «Je ne comprends pas qui les achète!»
Mont Pinacle: la succession de Daniel Langlois fait don d'un immense terrain
Rattrapage
Frelighsburg
Mont Pinacle: la succession de Daniel Langlois fait don d'un immense terrain