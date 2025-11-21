Résultats d’une enquête réalisée par Léger

Le Québec va mal, mais les Québécois vont bien! C’est le constat qui se dégage d’une enquête réalisée par la firme de sondage Léger à l’échelle du pays.

Écoutez Philippe J.Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125 et chroniqueur pour L’actualité, résumer le tout, vendredi, à La commission.