 Aller au contenu
Société
Résultats d’une enquête réalisée par Léger

Le Québec va mal... mais les Québécois vont bien!

par 98.5

0:00
8:29

Entendu dans

La commission

le 21 novembre 2025 13:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Québec va mal... mais les Québécois vont bien!
La commission / Cogeco Média

Le Québec va mal, mais les Québécois vont bien! C’est le constat qui se dégage d’une enquête réalisée par la firme de sondage Léger à l’échelle du pays.

Écoutez Philippe J.Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125 et chroniqueur pour L’actualité, résumer le tout, vendredi, à La commission.

«On pose plusieurs questions sur comment les citoyens voient leur situation sociale, personnelle, financière, professionnelle. De loin, ce sont les Québécois qui sont les plus optimistes. Mais quand on leur demande comment est ce qu'ils pensent de la  situation économique et financière et sociale du Québec, ils sont largement pessimistes.»

Philippe J.Fournier

Vous aimerez aussi

400 000 réservistes dans les Forces armées: est-ce réaliste?
Le Québec maintenant
400 000 réservistes dans les Forces armées: est-ce réaliste?
0:00
6:38
«J'ai trouvé ça particulier de demander à un média de dévoiler ses sources»
Signé Lévesque
«J'ai trouvé ça particulier de demander à un média de dévoiler ses sources»
0:00
4:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Dormir avec son animal est-il bon pour la santé?
Rattrapage
Avis d’un vétérinaire
Dormir avec son animal est-il bon pour la santé?
Comment se passe l'interdiction du cellulaire pour vos enfants?
Rattrapage
Discussion
Comment se passe l'interdiction du cellulaire pour vos enfants?
Des effets positifs à l’absence du cellulaire à l’école
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Des effets positifs à l’absence du cellulaire à l’école
«Ces vaches pourraient être abattues et consommées au Québec»
Rattrapage
Anuellement 100 000 bêtes envoyées aux É-U
«Ces vaches pourraient être abattues et consommées au Québec»
Les employés de l'usine Agropur Amqui ont mis fin au lock-out
Rattrapage
Rafales de nouvelles
Les employés de l'usine Agropur Amqui ont mis fin au lock-out
«Trump va utiliser Mamdani à l'approche des élections de mi-mandat»
Rattrapage
Politique américaine
«Trump va utiliser Mamdani à l'approche des élections de mi-mandat»
Barbe et construction: quelles sont les normes à suivre?
Rattrapage
Entreprise d’isolation sanctionnée par la CNESST
Barbe et construction: quelles sont les normes à suivre?
Boycott des États-Unis : Luc Ferrandez lance un défi!
Rattrapage
Voyages en baisse chez nos voisins du Sud
Boycott des États-Unis : Luc Ferrandez lance un défi!
«Je suis fâché parce que ce sont des préjugés»
Rattrapage
Lien entre crise du logement et demandeurs d'asile
«Je suis fâché parce que ce sont des préjugés»
«On a l'impression de tourner en boucle» -Tetyana Ogarcova
Rattrapage
Plan de paix de Trump pour la guerre en Ukraine
«On a l'impression de tourner en boucle» -Tetyana Ogarcova
«Tout le monde est sous le choc, tant le personnel que les élèves»
Rattrapage
Décès d'une jeune fille frappée par un autobus
«Tout le monde est sous le choc, tant le personnel que les élèves»
«On dit que le congédiement a été imposé en raison de manquements d'éthique»
Rattrapage
Réponse à la mise en demeure de Geneviève Hinse
«On dit que le congédiement a été imposé en raison de manquements d'éthique»
Les gâteaux aux fruits: «Je ne comprends pas qui les achète!»
Rattrapage
Discussion
Les gâteaux aux fruits: «Je ne comprends pas qui les achète!»
Mont Pinacle: la succession de Daniel Langlois fait don d'un immense terrain
Rattrapage
Frelighsburg
Mont Pinacle: la succession de Daniel Langlois fait don d'un immense terrain