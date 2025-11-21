Résultats d’une enquête réalisée par Léger

Le Québec va mal, mais les Québécois vont bien! C’est le constat qui se dégage d’une enquête réalisée par la firme de sondage Léger à l’échelle du pays.
Écoutez Philippe J.Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125 et chroniqueur pour L’actualité, résumer le tout, vendredi, à La commission.
«On pose plusieurs questions sur comment les citoyens voient leur situation sociale, personnelle, financière, professionnelle. De loin, ce sont les Québécois qui sont les plus optimistes. Mais quand on leur demande comment est ce qu'ils pensent de la situation économique et financière et sociale du Québec, ils sont largement pessimistes.»