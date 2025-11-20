 Aller au contenu
Société
La Loi 2 et le paiement à l'acte

Rémunération des médecins: qui a raison?

La Loi 2 du Québec vise à transformer en profondeur la rémunération des médecins de famille, en s'éloignant du paiement à l'acte pour privilégier un système qui valorise la prise en charge des patients les plus lourds (cas complexes).

Cette réforme crée d'importantes disparités financières entre les médecins et suscite un désaccord majeur entre le gouvernement et les médecins.

Francis Vailles de La Presse a analysé la réforme de la rémunération des médecins de famille. 

La réforme prévoit une révolution: la rémunération à l'acte passera de 70 % à 25 % de leur revenu, avec seulement neuf actes au lieu de 275.

La question demeure: quand est-ce que ce seront les patients Québécois, les gagnants? 

Écoutez Francis Vailles, journaliste économique pour la Presse, décortiquer le tout, jeudi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

