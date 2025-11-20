 Aller au contenu
Canadiens-Capitals au Centre Bell jeudi soir

Ovechkin dépasse Howe et le physique des gros joueurs adverses freine le CH

par Maxim P. Paquet

0:00
5:34

La commission

le 20 novembre 2025 13:06

Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Capitals de Washington, l'équipe qui les avait éliminé lors des dernières séries éliminatoires. 

Martin McGuire discute avec les Commissaires d'Ovechkin et de ses records: à 41 ans, Alex Ovechkin est qualifié de «train» et continue de battre des records.

Il vient de marquer son 480ᵉ but à la Capital One Arena, dépassant Gordie Howe pour le plus de buts inscrits dans un seul amphithéâtre.

Autre sujet abordé: les Canadiens font face à un problème de taille. Leur fiche est excellente contre les formations de gabarit semblable (9-2-2), mais elle est très faible face aux «équipes de gros garçons» (1 victoire, 4 défaites, 1 en prolongation). 

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des Canadiens à Cogeco Média, dresser la table pour le match de jeudi soir, à La commission

«Ovi, il a marqué son 480ᵉ but sur la glace des capitales au Capital One Arena, 480 buts. Le seul qui en avait marqué autant dans son aréna local, c'était évidemment Monsieur Howe, Gordie Howe.»

Martin McGuire

