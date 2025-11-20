Canadiens-Capitals au Centre Bell jeudi soir

Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Capitals de Washington, l'équipe qui les avait éliminé lors des dernières séries éliminatoires.

Martin McGuire discute avec les Commissaires d'Ovechkin et de ses records: à 41 ans, Alex Ovechkin est qualifié de «train» et continue de battre des records.

Il vient de marquer son 480ᵉ but à la Capital One Arena, dépassant Gordie Howe pour le plus de buts inscrits dans un seul amphithéâtre.

Autre sujet abordé: les Canadiens font face à un problème de taille. Leur fiche est excellente contre les formations de gabarit semblable (9-2-2), mais elle est très faible face aux «équipes de gros garçons» (1 victoire, 4 défaites, 1 en prolongation).

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des Canadiens à Cogeco Média, dresser la table pour le match de jeudi soir, à La commission.