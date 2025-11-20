Si la loi est appliquée tel quel en avril

La Dre Jolène Sarazin, médecin de famille, a lancé un «cri d'alarme» concernant l'application de la nouvelle loi sur l'énumération, qui menace la survie de son GMF.

Elle craint que 27 000 de ses patients se retrouvent sans médecin et que jusqu'à 60 000 patients des Laurentides et de Lanaudière perdent le leur.

La clinique ne peut plus fonctionner financièrement à cause des nouvelles règles.

Dre Sarazin demande l'abrogation ou la suspension de la loi, soutenant que le problème met en péril la relève en médecine familiale, car les externes ne veulent plus appliquer dans ce domaine.

Écoutez la co-cheffe du Groupe de médecine familiale (GMF) Saint-Paul expliquer le tout, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.