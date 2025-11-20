Si la loi est appliquée tel quel en avril

La Dre Jolène Sarazin, médecin de famille, a lancé un «cri d'alarme» concernant l'application de la nouvelle loi sur l'énumération, qui menace la survie de son GMF.
Elle craint que 27 000 de ses patients se retrouvent sans médecin et que jusqu'à 60 000 patients des Laurentides et de Lanaudière perdent le leur.
La clinique ne peut plus fonctionner financièrement à cause des nouvelles règles.
Dre Sarazin demande l'abrogation ou la suspension de la loi, soutenant que le problème met en péril la relève en médecine familiale, car les externes ne veulent plus appliquer dans ce domaine.
«Je ne veux pas faire de la politique, je veux faire de la médecine, je veux voir mes patients. Je veux pas qu'on ferme. [...] Mais il y a la relève aussi qui nous fait peur dans notre clinique. Nous, on a des médecins qui peuvent prendre leur retraite mais qui continuaient, qui voulaient réduire, mais avec ça, ils vont partir. Fait que là, on se partage, On ne sera plus 20 médecins, on va être moins, on va tomber à quinze. Ça fait que ça va être encore pire. Et comment vous pensez qu'on va être capable de recruter des médecins qui vont vouloir signer un loyer pour dix ans dans une clinique?»