Allégations de financement et diffamation

L'ex-directrice de cabinet Geneviève Hinse a déposé une mise en demeure exigeant que Marwah Rizqy admette publiquement l'absence de motif justifiant son congédiement pour faute grave sous 24 heures.

L'avocat Marc Boudreau précise que ce n'est pas du droit du travail, le personnel politique étant sur un «siège éjectable».

C'est une question d'image/diffamation.

Le silence de Mᵐᵉ Rizqy, qui laisse planer les doutes sur Mᵐᵉ Hinse, constitue un facteur aggravant au préjudice subi en cas de poursuite.

Écoutez Me Marc Boudreau, avocat en droit du travail et en droit administratif, expliquer le tout, jeudi, à La commission.