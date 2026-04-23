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Un avocat s'inquiète de son utilisation

Le gouvernement du Québec fait-il bon usage de la clause dérogatoire?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 23 avril 2026 14:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le gouvernement du Québec fait-il bon usage de la clause dérogatoire?
La commission / Cogeco Média

Que ce soit pour la Loi 21 sur la laïcité ou encore pour la Loi 96 sur le français, le gouvernement québécois a utilisé la clause dérogatoire lors de son adoption.

Grâce à celle-ci, Québec évite que le fédéral ait son mot à dire sur ses lois. La clause dérogatoire a d'ailleurs été utilisée par le passé pour la Loi 101.

Le gouvernement du Québec fait-il bon usage de la clause dérogatoire? Devrait-on en limiter l'utilisation? Que donne-t-elle comme pouvoirs au gouvernement?

Écoutez Me Alexandre Forest, président de l’Association du Barreau canadien, division Québec, analyser l'utilisation de cette clause à l'émission La commission.

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