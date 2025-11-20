 Aller au contenu
Société
Immobilier et transport collectif

Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité

par 98.5

0:00
7:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 novembre 2025 09:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, a autorisé la construction d'une tour de 30 étages près de la station Panama du Réseau express métropolitain (REM), une nouvelle qui a agréablement surpris le chroniqueur Luc Ferrandez.

Cette initiative, couplée à l'annonce de 12 000 logements supplémentaires prévus autour du REM, pourrait signaler une seconde phase de révolution urbaine suivant celle déjà observée dans le secteur du Dix30.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le chroniqueur souligne que le REM, avec ses fréquences de passage élevées - toutes les 3 à 4 minutes - est en train de modifier le mode de vie des résidents de la Rive-Sud et de l'ouest de l'île de Montréal, en rendant le transport en commun plus efficace et attrayant.

Luc Ferrandez rapporte également le constat de l'entrepreneur Luc Poirier selon lequel la prime pour les maisons et appartements neufs a disparu, le prix étant maintenant le même que celui des propriétés usagées. Cette baisse est attribuée à la mauvaise qualité et au manque d'attrait des constructions neuves, souvent trop petites et mal situées.

