De nouveaux rebondissements

Le chroniqueur Jonathan Trudeau a fait le point jeudi matin sur les derniers rebondissements dans la crise qui secoue le Parti libéral du Québec (PLQ) au micro de Patrick Lagacé.

Il a notamment révélé qu'une mise en demeure avait été envoyée à la députée Marwah Rizqy par son ancienne directrice de cabinet, Geneviève Hinse, congédiée cette semaine pour «faute grave».

Selon le chroniqueur, Madame Hinse, par le biais de ses avocats, demande à Marwah Rizqy de reconnaître l'absence de motif justifiant son congédiement d'ici la fin de la journée. Si la députée s'exécute, elle renoncera à une demande de compensation. Dans le cas contraire, des moyens légaux seront entrepris.

Jonathan Trudeau a par ailleurs exprimé des doutes sur la gestion de cette crise par le chef libéral Pablo Rodriguez et le président du PLQ, qui ont tenu un point de presse peu convaincant.

Il souligne le manque de curiosité au sein du parti concernant les allégations qui ont mené à l'enquête externe, notamment le fait que la direction avait eu vent de l'affaire au mois d'avril sans la porter plus loin.

