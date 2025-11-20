 Aller au contenu
Politique provinciale
De nouveaux rebondissements

PLQ: Geneviève Hinse a fait parvenir une mise en demeure à Marwah Rizqy

par 98.5

0:00
11:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 novembre 2025 07:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
PLQ: Geneviève Hinse a fait parvenir une mise en demeure à Marwah Rizqy
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le chroniqueur Jonathan Trudeau a fait le point jeudi matin sur les derniers rebondissements dans la crise qui secoue le Parti libéral du Québec (PLQ) au micro de Patrick Lagacé.

Il a notamment révélé qu'une mise en demeure avait été envoyée à la députée Marwah Rizqy par son ancienne directrice de cabinet, Geneviève Hinse, congédiée cette semaine pour «faute grave».

Selon le chroniqueur, Madame Hinse, par le biais de ses avocats, demande à Marwah Rizqy de reconnaître l'absence de motif justifiant son congédiement d'ici la fin de la journée. Si la députée s'exécute, elle renoncera à une demande de compensation. Dans le cas contraire, des moyens légaux seront entrepris.

Jonathan Trudeau a par ailleurs exprimé des doutes sur la gestion de cette crise par le chef libéral Pablo Rodriguez et le président du PLQ, qui ont tenu un point de presse peu convaincant.

Il souligne le manque de curiosité au sein du parti concernant les allégations qui ont mené à l'enquête externe, notamment le fait que la direction avait eu vent de l'affaire au mois d'avril sans la porter plus loin.

Autre sujet traité:

  • Les deux personnes visées par les allégations de textos dans la course à la chefferie du PLQ ont formellement démenti les informations de la chronique de Jonathan Trudeau, mercredi.

Vous aimerez aussi

«Pour l’instant, c’est mission accomplie pour Pablo Rodriguez»
Le Québec maintenant
«Pour l’instant, c’est mission accomplie pour Pablo Rodriguez»
0:00
9:41
Rizqy suspendue du PLQ: «rupture de contrat entre le coach et le capitaine»
Le Québec maintenant
Rizqy suspendue du PLQ: «rupture de contrat entre le coach et le capitaine»
0:00
10:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Rattrapage
Industrie du spectacle
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Rattrapage
Réseaux sociaux
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Rattrapage
États-Unis
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Rattrapage
Vendue à un prix record de 77 M$
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
Rattrapage
Crise au Parti libéral du Québec
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Rattrapage
TikTok
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Rattrapage
Une jeune adolescente de 13 ans a perdu la vie
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Rattrapage
Battus 8 à 4 par les Capitals de Washington
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Rattrapage
À l'aube du match contre les Capitals
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Rattrapage
Immobilier et transport collectif
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Rattrapage
La diplomatie canadienne sous le chef libéral
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
Rattrapage
Un éternel débat
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage
Rattrapage
Lune de miel
L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile
Rattrapage
La souche H3N2 a muté plus rapidement que prévu
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile