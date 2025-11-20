À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde les récents incidents au Parti libéral du Québec (PLQ), après la publication de messages suggèrent des manœuvres nébuleuses en coulisses pour favoriser l'élection de Pablo Rodriguez à la chefferie.
Pablo Rodriguez a réagi mercredi en conférence de presse, affirmant qu'il absolument rien à cacher et qu'il ne permettra pas de remettre en question son intégrité.
Le président du PLQ, Rafael Primeau-Ferraro, a quant à lui, mentionné avoir eu connaissance des documents tard mardi soir et qu'ils pourraient être «partiellement ou en totalité falsifiés ou altérés».
Autres sujets traités:
- L'affaire de Dylan Dubé: un jeune Atikamekw de Manawan impliqué dans un accident mortel de la route;
- Le Programme Expérience Québec (PEQ) est remplacé par un autre programme sans clause grand-père pour les demandeurs en cours de processus;
- Les médecins menacent de quitter le Québec en raison de la Loi 2;
- Saga de Ryan Wedding, alias le «Pablo Escobar des temps modernes»;
- La PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, défend le choix de fournisseurs étrangers;
- Tractations secrètes entre les États-Unis et la Russie pour imposer un plan de «paix» à l'Ukraine;
- Revenu Canada, 83 % de taux de mauvaises réponses, selon un audit de la Vérificatrice du Bureau du Vérificateur général du Canada;
- Les libéraux fédéraux sont invités à se «détendre» face aux souverainistes.