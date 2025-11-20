À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde les récents incidents au Parti libéral du Québec (PLQ), après la publication de messages suggèrent des manœuvres nébuleuses en coulisses pour favoriser l'élection de Pablo Rodriguez à la chefferie.

Pablo Rodriguez a réagi mercredi en conférence de presse, affirmant qu'il absolument rien à cacher et qu'il ne permettra pas de remettre en question son intégrité.

Le président du PLQ, Rafael Primeau-Ferraro, a quant à lui, mentionné avoir eu connaissance des documents tard mardi soir et qu'ils pourraient être «partiellement ou en totalité falsifiés ou altérés».

