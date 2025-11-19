Menace de référendum au Québec

Que l'on soit souverainniste ou non, Dimitri Soudas note que la franchise de la ministre Mélanie Joly sur la question de l'Indépendance mérite d'être saluée. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde...
Écoutez Dmitri Soudas discuter de cette question au micro de Philippe Cantin.
Ils abordent la montée du Parti québécois sous Paul St-Pierre Plamondon, qui prône une souveraineté claire pour le Québec, et les réaction de la ministre de l'Économie, Mélanie Joly.
«Mélanie Joly est en train de commettre une erreur de débutante dans un métier où elle n'est plus débutante. Elle se lance dans une campagne provinciale qui ne lui appartient pas. Elle fait, en passant, exactement ce que François Legault avait tenté de faire en 2021, en disant aux Québécois pour qui voter.»
Les sujets discutés
- Le PQ atteint 33% d’intentions de vote, mais 30% de ses électeurs ne veulent ni référendum ni séparation;
- 65% des Québécois s’opposent à quitter le Canada;
- L'Alberta et la Colombie-Britannique discutent d'un projet de pipeline.