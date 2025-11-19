Menace de référendum au Québec

Que l'on soit souverainniste ou non, Dimitri Soudas note que la franchise de la ministre Mélanie Joly sur la question de l'Indépendance mérite d'être saluée. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde...

Écoutez Dmitri Soudas discuter de cette question au micro de Philippe Cantin.

Ils abordent la montée du Parti québécois sous Paul St-Pierre Plamondon, qui prône une souveraineté claire pour le Québec, et les réaction de la ministre de l'Économie, Mélanie Joly.