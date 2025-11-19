Crise au Parti libéral

Les derniers jours ont été compliqués au Parti libéral du Québec. Après le congédiement de Geneviève Hinse et la publication de textos dans la presse insinuant que des voix ont été achetées lors des élections à la chefferie, Pablo Rodriguez, s’est adressé aux médias, mercredi.

Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Selon ses informations, les membres du parti semblent toujours soutenir Pablo Rodriguez, malgré la crise qui secoue la formation politique.