D’athlète à narcotrafiquant

Il était membre de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Salt Lake City, en 2002, et il est devenu l’un des criminels les plus recherchés par le FBI.

Comment la vie de Ryan Wedding a-t-elle pu basculer ainsi pour qu’il devienne en quelques années le «Pablo Escobar du Nord»?

Écoutez le journaliste, membre de l’équipe d’enquête de La Presse, Vincent Larouche, revenir sur le parcours de Ryan Wedding, mercredi, au micro de Philippe Cantin.