 Aller au contenu
Justice et faits divers
D’athlète à narcotrafiquant

Ryan Wedding parmi les fugitifs les plus recherchés du FBI

par 98.5

0:00
6:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 novembre 2025 16:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Ryan Wedding parmi les fugitifs les plus recherchés du FBI
Wedding était membre de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002 et est devenu l’un des criminels les plus recherchés par le FBI. / Damian Dovarganes/The Associated Press

Il était membre de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Salt Lake City, en 2002, et il est devenu l’un des criminels les plus recherchés par le FBI.

Comment la vie de Ryan Wedding a-t-elle pu basculer ainsi pour qu’il devienne en quelques années le «Pablo Escobar du Nord»?

Écoutez le journaliste, membre de l’équipe d’enquête de La Presse, Vincent Larouche, revenir sur le parcours de Ryan Wedding, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Wedding était particulièrement impitoyable et prêt à éliminer toute personne qui montrait une ouverture à collaborer avec la justice. Il disposait même des services d'un avocat canadien [...] Il surveillait ces gens-là et il rapportait à Wedding ceux qui pouvaient démontrer une ouverture à plaider coupable, à collaborer, et ensuite. il pouvait s'organiser pour que ces gens-là soient menacés ou attaqués.»

Vincent Larouche

Vous aimerez aussi

Délit de fuite mortel: une sentence plus clémente pour un autochtone
Lagacé le matin
Délit de fuite mortel: une sentence plus clémente pour un autochtone
0:00
4:40
Un jeune de 12 ans poignardé à Montréal
Lagacé le matin
Un jeune de 12 ans poignardé à Montréal
0:00
5:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les Canadiens et les statistiques avancées
Rattrapage
Hockey
Les Canadiens et les statistiques avancées
Quelles sont les meilleurs aubaines dans les circulaires?
Rattrapage
Épicerie
Quelles sont les meilleurs aubaines dans les circulaires?
Une journée folle en bourse qui se termine à la baisse
Rattrapage
Montagnes russes
Une journée folle en bourse qui se termine à la baisse
«Ça va être une douche froide pour l'administration» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Taux d'approbation à la baisse de Trump
«Ça va être une douche froide pour l'administration» -Valérie Beaudoin
«Certains pensent qu'elle a tenté un putsch pour se débarrasser de Rodriguez»
Rattrapage
3e jour de crise au sein du PLQ
«Certains pensent qu'elle a tenté un putsch pour se débarrasser de Rodriguez»
«C'est l'opportunité rare pour Mark Carney de placer quelqu'un de son équipe»
Rattrapage
Départ de Crystia Freeland
«C'est l'opportunité rare pour Mark Carney de placer quelqu'un de son équipe»
Rizqy suspendue du PLQ: «rupture de contrat entre le coach et le capitaine»
Rattrapage
Recapitulatif sportif de l'actualité politique
Rizqy suspendue du PLQ: «rupture de contrat entre le coach et le capitaine»
«On voulait faire le pendant féminin du film Les boys»
Rattrapage
Film Les furies
«On voulait faire le pendant féminin du film Les boys»
Vendredi fou: de vraies aubaines?
Rattrapage
28 novembre prochain
Vendredi fou: de vraies aubaines?
Justin Trudeau et Katy Perry: la rumeur s'emballe!
Rattrapage
L'ancien PM sur le marché immobilier californien?
Justin Trudeau et Katy Perry: la rumeur s'emballe!
Rémunération des médecins: qui a raison?
Rattrapage
La Loi 2 et le paiement à l'acte
Rémunération des médecins: qui a raison?
Les Canadiens retrouvent les Capitals, leurs adversaires des séries
Rattrapage
Hockey
Les Canadiens retrouvent les Capitals, leurs adversaires des séries
«Beaucoup d'organismes voudraient en faire plus mais ne peuvent plus»
Rattrapage
25,5 % des Canadiens en insécurité alimentaire
«Beaucoup d'organismes voudraient en faire plus mais ne peuvent plus»
Le top 50 des meilleurs groupes de rock de l'histoire, selon Billboard
Rattrapage
Rush absent, The Band seul Canadien
Le top 50 des meilleurs groupes de rock de l'histoire, selon Billboard
Trump propose la peine de mort pour certains élus démocrates
Rattrapage
Suggestion de désobéir aux «ordres illégaux»
Trump propose la peine de mort pour certains élus démocrates