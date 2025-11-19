 Aller au contenu
Politique provinciale
Libéralisation du commerce de l'alcool

Bientôt possible de se faire livrer de l’alcool canadien au Québec?

par 98.5

0:00
7:53

Entendu dans

La commission

le 19 novembre 2025 14:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bientôt possible de se faire livrer de l’alcool canadien au Québec? / Adobe Stock

Le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, travaille activement à la libéralisation du commerce de l'alcool entre les provinces canadiennes.

Il pilote un dossier qui, s'il se concrétise, permettrait aux Québécois de se faire livrer à domicile des vins et spiritueux produits dans d'autres provinces du pays.

Le gouvernement vise une mise en vigueur de ce système d'ici mai 2026.

Écoutez le ministre Samuel Poulin aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Actuellement, les producteurs opérant hors du Québec doivent obligatoirement passer par un importateur privé et suivre le processus impliquant la SAQ pour vendre aux Québécois, ce qui rend l'achat direct par le consommateur compliqué ou impossible.

L'objectif est donc de simplifier les choses pour les citoyens et d'ouvrir de nouveaux marchés aux PME québécoises ailleurs au Canada.

