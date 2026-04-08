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Destitution et instabilité

L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran

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Entendu dans

La commission

le 8 avril 2026 13:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran
Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, s'adresse aux médias lors d'un point de presse au Pentagone à Washington, le mercredi 8 avril 2026. / (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

L'administration Trump multiplie les déclarations de victoire militaire en Iran, citant notamment les opérations Midnight Hammer et Epic Fury.

Toutefois, l'analyste Guillaume Lavoie souligne un décalage flagrant entre cette rhétorique et la réalité du terrain, qualifiant les annonces de la Maison-Blanche de «flagornerie».

Alors qu'Israël poursuit ses frappes au Liban, le coût de l'engagement américain atteindrait 30 milliards de dollars.

À l'interne, le président fait face à une possible procédure de destitution et à des critiques croissantes au sein même du mouvement MAGA, après avoir tenu des propos jugés génocidaires.

Écoutez Guillaime Lavoie, spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, mercredi midi. 

«Les États-Unis auront perdu quelque chose qui leur a pris un siècle à avoir: c'est-à-dire un certain leadership moral.»

Guillaime Lavoie

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