Petit méli-mélo d'actualité

Trois édicules de stations du métro de Montréal ont été fermés par la STM en raison des nombreux cas de personnes souffrant d'enjeux de santé mentale qui les fréquentaient.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter mercredi, au micro de l'émission La commission.

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