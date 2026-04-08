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Petit méli-mélo d'actualité

Drogue et santé mentale: trois édicules de stations de métro fermés

par 98.5

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17:58

Entendu dans

La commission

le 8 avril 2026 13:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Drogue et santé mentale: trois édicules de stations de métro fermés
Trois édicules de stations de métro ont été fermés en raison des nombreux cas de personnes souffrant d'enjeux de santé mentale qui les fréquentaient. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Trois édicules de stations du métro de Montréal ont été fermés par la STM en raison des nombreux cas de personnes souffrant d'enjeux de santé mentale qui les fréquentaient.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter mercredi, au micro de l'émission La commission.

Autres sujets abordés:

  • L’angle mort de l’accès à la première ligne: Le cas de Médic Construction et de la CCQ;
  • Le ministre invisible de la Cybersécurité et du numérique souhaite; s’associer à CGI et créer une co-entreprise pour mener à bien ses projets de transformation numérique.

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