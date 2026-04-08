Petit méli-mélo d'actualité

Trois édicules de stations du métro de Montréal ont été fermés par la STM en raison des nombreux cas de personnes souffrant d'enjeux de santé mentale qui les fréquentaient.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter mercredi, au micro de l'émission La commission.
Autres sujets abordés:
- L’angle mort de l’accès à la première ligne: Le cas de Médic Construction et de la CCQ;
- Le ministre invisible de la Cybersécurité et du numérique souhaite; s’associer à CGI et créer une co-entreprise pour mener à bien ses projets de transformation numérique.