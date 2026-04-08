Période de transition avec le nouveau PM

La session parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec sera prorogée jusqu'au 5 mai prochain afin de faciliter la transition avec le nouveau chef de la CAQ qui sera élu dimanche prochain.
Écoutez la rafale de nouvelles de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mercredi à La commission.
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