Conflit au Moyen-Orient

Le président américain Donald Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social qu'il acceptait de suspendre pour une durée de deux semaines les bombardements contre l’Iran et serait ouvert à un cessez-le-feu si le pays procédait à la réouverture complète du détroit d’Ormuz.

C’est à la suite de discussions avec le Pakistan que les États-Unis en sont venus à une telle décision, à peine environ 1 h 30 avant le délai après lequel le président américain menaçait d’anéantir la civilisation iranienne.

À quoi peut-on s'attendre pour la suite des choses?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter avec Yvan Cliche, mercredi, en ouverture de l’émission La Commission.