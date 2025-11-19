Ryan Wedding à la tête d’un réseau criminel

Comment le snowboarder olympique Ryan Wedding est-il devenu le chef d’un réseau criminel international basé au Mexique?
C’est ce qu’une enquête menée en collaboration avec les forces canadiennes et américaines a essayé de déterminer.
Celui qu’on surnomme le «Pablo Escobar du Nord» serait impliqué dans l’importation annuelle de près de 60 tonnes de cocaïne.
Écoutez le journaliste à l’Équipe d’enquête de La Presse, spécialisé dans le crime organisé, Daniel Renaud, mercredi, à La commission.
«Le réseau a été démantelé. Mais Wedding n'a jamais été arrêté et il était en cavale depuis. Et là, soudainement, depuis deux ou trois ans, les policiers ignorent comment il a pu se hisser à un tel niveau. Mais Wedding est devenu le Pablo Escobar du Nord ou le El Chapo canadien, c'est à dire qu'il est le plus important importateur de cocaïne aux États-Unis et au Mexique.»