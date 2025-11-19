Ryan Wedding à la tête d’un réseau criminel

Comment le snowboarder olympique Ryan Wedding est-il devenu le chef d’un réseau criminel international basé au Mexique?

C’est ce qu’une enquête menée en collaboration avec les forces canadiennes et américaines a essayé de déterminer.

Celui qu’on surnomme le «Pablo Escobar du Nord» serait impliqué dans l’importation annuelle de près de 60 tonnes de cocaïne.

Écoutez le journaliste à l’Équipe d’enquête de La Presse, spécialisé dans le crime organisé, Daniel Renaud, mercredi, à La commission.