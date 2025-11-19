Suspension, bris de confiance et allégations

La suspension de la cheffe parlementaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marwah Rizqy, en raison d'un bris de confiance, a plongé la formation politique dans une crise, alimentée par les allégations de textos qualifiés de troublants dans le Journal de Montréal, qui suggère que des militants auraient été payés pour voter pour Pablo Rodriguez lors de la course à la chefferie.

En réponse, le chef du PLQ a mandaté une firme externe afin de mener une «enquête complète» et faire «toute la lumière» sur cette histoire.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi, à l'ouverture de l'émission La commission.