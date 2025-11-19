Début de la 48e édition

 Aller au contenu
Succès du Salon du livre de Montréal: «C'est la magie de la littérature»

le 19 novembre 2025 08:47

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Succès du Salon du livre de Montréal: «C'est la magie de la littérature»
La 48e édition du Salon du livre de Montréal débute mercredi. / Adobe Stock

C'est mercredi que débute le Salon du livre de Montréal. La 48e édition se déroule sous le thème du «(ré)enchantement».

Chaque année, l'évènement attire des dizaines de milliers de personnes. En 2024, 92 000 amateurs de lectures se sont déplacés en cinq jours.

Qu'est-ce qui explique la popularité du Salon du livre de Montréal?

Écoutez Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal, en discuter avec Patrick Lagacé et Catherine Brisson.

«C'est la magie de la littérature, la magie des livres, le pouvoir rassembleur des livres. [...] Le salon, c'est le moment où on vient à la rencontre des créateurs et c'est pour ça que ça attire autant de gens. C'est la force de notre culture et de notre littérature.»

Olivier Gougeon

Ils abordent également l'avenir de l'industrie du livre au Québec.

