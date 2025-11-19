Début de la 48e édition

C'est mercredi que débute le Salon du livre de Montréal. La 48e édition se déroule sous le thème du «(ré)enchantement».

Chaque année, l'évènement attire des dizaines de milliers de personnes. En 2024, 92 000 amateurs de lectures se sont déplacés en cinq jours.

Qu'est-ce qui explique la popularité du Salon du livre de Montréal?

Écoutez Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal, en discuter avec Patrick Lagacé et Catherine Brisson.