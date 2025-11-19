Un gène a été identifié

Vivons-nous une épidémie d'anxiété? Les symptômes liés à ce trouble sont en forte hausse et de plus en plus de personnes en souffrent. Seulement au Canada, environ 13,5 % de la population est touchée.

Mais il y a maintenant une lueur d'espoir à l'horizon: des chercheurs pensent avoir non seulement trouver la raison derrière l'anxiété, mais également la solution pour la traiter.

Des tests effectués chez des souris démontrent qu'ils ont réussi à mettre fin à l'anxiété en identifiant le gène qui la provoque.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, en discuter avec Patrick Lagacé.