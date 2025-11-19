Son premier one-man show en 32 ans

«Je sentais, dans ce public âgé, les gens très, très heureux de le retrouver sur scène, de découvrir une autre facette de Patrice L'Écuyer. Il parle notamment de ses expériences, plusieurs anecdotes de vie aussi [...] Je vais te dire que ça se tient bien sur scène. Il est pas mal plus drôle que bien des humoristes que j'ai pu voir en carrière. Et pendant 1h30, Patrice va nous faire vivre un vrai retour dans le temps.»