Des révélations terribles pour le Parti libéral

Le Parti libéral du Québec (PLQ) est secoué par une onde de choc mercredi matin, alors que le Journal de Montréal révèle des allégations explosives de magouilles entourant la dernière course à la chefferie, remportée par Pablo Rodriguez.

Ces révélations surviennent alors que la cheffe parlementaire et députée appréciée des Québécois, Marwah Rizqy, a été exclue du caucus et démise de ses fonctions par M. Rodriguez mardi.

La crise libérale s'approfondit avec la publication de textos non identifiés qui laissent entendre que des gens auraient été payés pour voter lors de la campagne à la chefferie de M. Rodriguez.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte notamment sur le scandale qui éclabousse le Parti libéral du Québec de Pablo Rodriguez.