Politique provinciale
Des révélations terribles pour le Parti libéral

Scandale au PLQ: «Est-ce que Pablo Rodriguez est encore là à Noël?»

par 98.5

0:00
19:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 novembre 2025 06:33

Avec

Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec (PLQ) est secoué par une onde de choc mercredi matin, alors que le Journal de Montréal révèle des allégations explosives de magouilles entourant la dernière course à la chefferie, remportée par Pablo Rodriguez.

Ces révélations surviennent alors que la cheffe parlementaire et députée appréciée des Québécois, Marwah Rizqy, a été exclue du caucus et démise de ses fonctions par M. Rodriguez mardi.

La crise libérale s'approfondit avec la publication de textos non identifiés qui laissent entendre que des gens auraient été payés pour voter lors de la campagne à la chefferie de M. Rodriguez. 

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte notamment sur le scandale qui éclabousse le Parti libéral du Québec de Pablo Rodriguez.

«Ça laisse en suspens des questions qui sont extrêmement inconfortables pour le Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez, est-ce qu'il savait que ces textos existaient? [...] Est-ce que Pablo Rodriguez est encore [le chef du Parti libéral] à Noël?»

Patrick Lagacé

«C'est devenu un dossier politique. Surtout que dans le cas du Parti libéral, on le sait, c'est un parti qui a été marqué au fer rouge par le fligne-flagne du passé, la commission Charbonneau. Et là, cette une du Journal de Montréal, ce matin, c'est absolument terrible pour le parti de Pablo Rodriguez...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Guerre en Ukraine: une attaque russe massive;
  • Programme de l'expérience québécoise (PEQ): suspension du programme d'immigration pour les gens qui s'étaient déjà engagés dans un parcours de résidence permanente;
  • Mélanie Joly et la souveraineté.

