Le hockey des Canadiens

Le Canadien a obtenu un point à Columbus, évitant ainsi une séquence de sept défaites sans points, un résultat important selon Martin St-Louis, qui insiste sur le fait de jouer selon les «standards» de l'équipe.

Le point a été acquis grâce à une troisième période et une prolongation vigoureuses, où l'équipe a dominé en possession de rondelle.

Les nouvelles combinaisons de trios ont été analysées, notamment celle de Juraj Slafkovsky.

L'équipe sera testée par des blessures importantes, mettant à l'épreuve sa profondeur.

