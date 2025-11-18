Le Québec maintenant

Près des trois quarts des Québécois (74 %) estiment que le coût de la justice est trop élevé, forçant souvent l'abandon des recours.

Seulement 8 % des avocats facturent moins de 100 $ de l'heure.

Le professeur Pierre Noreau, chercheur au Centre de recherche en droit public et président de l’IQRDJ, souligne que le Canada se classe au 24e rang mondial en accès à la justice.

Les États généraux sur le droit, qui durent deux ans, visent des solutions comme l'assurance juridique universelle, la médiation calquée sur le modèle familial, et le financement des cliniques communautaires.

Écoutez Pierre Noreau, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, expliquer le tout, mardi, au micro de Philippe Cantin mardi.