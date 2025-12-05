 Aller au contenu
Soccer
Coupe du monde 2026

Le Canada hérite de la Suisse, du Qatar et possiblement de l'Italie

par 98.5

0:00
9:17

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 décembre 2025 22:35

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Le Canada hérite de la Suisse, du Qatar et possiblement de l'Italie
Mario Langlois / Cogeco Média

Résultat du tirage pour la Coupe du monde 2026 qui a eu lieu vendredi: le Canada se retrouve dans le Groupe B avec la Suisse (17e mondial) et le Qatar (51e). 

Le quatrième adversaire sera l'un des vainqueurs des barrages européens, l'Italie (12e mondial), le Pays de Galles, l'Irlande du Nord ou la Bosnie-Herzégovine.

Patrice Bernier juge que c'est un groupe «prenable», bien que la Suisse soit une équipe difficile et organisée.

Le nouveau format à 48 équipes signifie qu'il y aura 32 qualifiés pour les 16èmes de finale, rendant la progression plus «faisable» pour le Canada.

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer chez Cogeco Média, vendredi, aux Amateurs de sports

