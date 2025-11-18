Dubé en vacances en Floride

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était parti en vacances en Floride vendredi, est de retour au Québec.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de plusieurs nouvelles dans l'actualité, mardi, à La commission.
«Ça ne m'a pas du tout scandalisé, le fait qu'il parte quatre jours. Ce qui m'a scandalisé, c'est le fait qu'il décide d'aller prendre quelques petites vacances aux États-Unis alors qu'il fait partie d'un gouvernement qui dénonce les tarifs douaniers. Heille, Donald Trump, ce n’est pas notre ami! Lorsque tu es ministre d'un gouvernement, tu as un devoir d'exemplarité. Alors, c'est plus ça qui m'a choqué.»