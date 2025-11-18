La députée Marwah Rizqy a été démise de ses fonctions de cheffe parlementaire et s'est fait suspendre du caucus libéral pour «bris de confiance», par Pablo Rodriguez, le chef de la formation politique.
Écoutez la journaliste pour Cogeco Nouvelles Any Guillemette brosser le portrait de la situation, mardi, à La commission.
«Lorsqu'il a constaté le congédiement de la chef de cabinet, qui a été sa chef à Ottawa, Geneviève Hinse, Pablo Rodriguez a pris cette décision de remplacer Marwah Rizqy à la tête du parti en Chambre et aussi à titre de député du Parti libéral. Il a dit que ce n'est pas la première crise qu'il gère, qu'il en a déjà géré d'autres à Ottawa.»