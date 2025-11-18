Pablo Rodriguez n'a pas le choix de réagir

La suspension de la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, de son poste de cheffe parlementaire par le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, a plongé le parti dans une crise selon les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Mme Rizqy siégera désormais comme députée indépendante selon ce que rapporte les deux animateurs.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à leur émission.

Le chef libéral, qui a rapidement nommé André Fortin pour remplacer Mme Rizqy et Marc Tanguay comme whip, s'est abtenu de commenter le tout ce midi.

Les animateurs s'entendent pour dire que M. Rodriguez n'a pas le choix de réagir et de clarifier la situation.