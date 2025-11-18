Québec abandonne le programme

L'abandon par le gouvernement Legault du Programme de l'expérience québécoise, une voie vers la résidence permanente, suscite l'ire de plusieurs.
Des manifestations ont notamment eu lieu lundi à Montréal et à Québec. Les participants réclamaient une clause de droit acquis pour ceux qui sont déjà sur le territoire.
Écoutez Patrick Lagacé discuter de cet enjeu dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, mardi.
«Le gouvernement de François Legault a décidé de tirer le tapis sous les pieds de ces gens là, en milieu de parcours. [...] Est-ce qu'on peut faire ça à du monde? Je comprends qu'il y a un problème avec l'immigration, je ne suis pas dans un monde de licorne où on peut dire à tout le monde de venir ici. [...] Ceci étant dit, on a besoin d'immigration et si on est pour fermer les robinets, est-ce qu'on peut les fermer sur les projets d'immigration à venir?»
Autres sujets abordés
- Un début sans faille pour la nouvelle antenne du REM;
- Turbulences entre Air Transat et les pilotes;
- Le budget Carney adopté de justesse;
- La cheffe de cabinet de Marwah Rizqy a été remerciée;
- Lion Électrique: les poursuites d’investisseurs pourront aller de l'avant;
- À Montréal, certains propriétaires peinent à trouver des locataires;
- L'exode des médecins et l'impact en Outaouais;
- Les Québécois gaspillent plus de 600 $ en nourriture chaque année.