Québec abandonne le programme

L'abandon par le gouvernement Legault du Programme de l'expérience québécoise, une voie vers la résidence permanente, suscite l'ire de plusieurs.

Des manifestations ont notamment eu lieu lundi à Montréal et à Québec. Les participants réclamaient une clause de droit acquis pour ceux qui sont déjà sur le territoire.

