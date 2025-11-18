Une femme de 30 ans a reconnu lundi au Palais de justice de Longueuil avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de son enfant. Ce qui a mené à cette accusation? La fillette de deux mois a été amenée à l'urgence avec des dizaines de fractures.

Les évènements remontent à 2018. Lorsque la femme se présente à l'hôpital parce que sa fille ne bouge plus sa jambe, les médecins constatent qu'elle a une fracture du fémur, mais ils découvrent également qu'elle a subi des dizaines d'autres factures pendant sa courte de vie.

Le père fait face à des accusations de voies de fait graves.

Écoutez Bénédicte Lebel parler de ce dossier troublant au micro de Patrick Lagacé, mardi.