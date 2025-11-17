Analyse du CH

 Aller au contenu
Le Tricolore peut-il traverser l'adversité, après le début de saison «magique»?

par 98.5

0:00
6:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 novembre 2025 18:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
Lane Hutson / (AP Photo/Paul Vernon)

Mario Langlois estime que le Canadien doit maintenant passer le «test de la réalité» après un début de saison «magique».

Il se demande si, malgré l'ajout de talent et de jeunesse, l'équipe est mieux équipée que l'an passé pour gérer l'adversité et les blessures.

L'analyste pointe du doigt le jeu de puissance, jugé inefficace à 5 contre 3, et le manque d'un «tireur consacré».

Il rappelle l'importance d'un joueur comme Patrik Laine, qui mettait «le feu». 

Écoutez Mario Langlois, l'animateur des Amateurs de sports, lundi soir en compagnie de Philippe Cantin. 

