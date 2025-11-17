Analyse du CH

Mario Langlois estime que le Canadien doit maintenant passer le «test de la réalité» après un début de saison «magique».

Il se demande si, malgré l'ajout de talent et de jeunesse, l'équipe est mieux équipée que l'an passé pour gérer l'adversité et les blessures.

L'analyste pointe du doigt le jeu de puissance, jugé inefficace à 5 contre 3, et le manque d'un «tireur consacré».

Il rappelle l'importance d'un joueur comme Patrik Laine, qui mettait «le feu».

