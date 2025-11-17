 Aller au contenu
Justice et faits divers
Affaires judiciaires | Une mère plaide coupable

50 fractures: la fillette de sept ans s'en est tirée par «presque un miracle»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 novembre 2025 16:53

Avec

Philippe Cantin
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

En 2018, au CHU Sainte-Justine, une fillette de deux mois a été hospitalisée avec 50 fractures et ecchymoses, révélant des traumatismes non accidentels.

Sa mère a plaidé coupable lundi matin au palais de justice de Longueuil pour avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de sa fillette, tandis que le père fait face à des accusations de voies de fait graves. 

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse aux affaires judiciaires à Lagacé le matin, expliquer le tout, au micro de Philippe Cantin. 

«Les médecins ont trouvé des dizaines de fractures sur le bébé. Une fillette de deux mois [...] À l'époque, pour l'équipe du CHU Sainte-Justine, c'était du jamais vu. Autant de fractures pour un nourrisson.»

Bénédicte Lebel

