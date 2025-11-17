Affaires judiciaires | Une mère plaide coupable

En 2018, au CHU Sainte-Justine, une fillette de deux mois a été hospitalisée avec 50 fractures et ecchymoses, révélant des traumatismes non accidentels.

Sa mère a plaidé coupable lundi matin au palais de justice de Longueuil pour avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de sa fillette, tandis que le père fait face à des accusations de voies de fait graves.

