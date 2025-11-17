 Aller au contenu
Soirée importante pour les libéraux

Vote décisif sur le budget à Ottawa

Vote décisif sur le budget à Ottawa
Un vote crucial sur le budget Carney se tiendra ce lundi soir à la Chambre des communes à Ottawa. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Un vote crucial sur le budget Carney se tiendra ce lundi soir à la Chambre des communes à Ottawa. Si les libéraux ont des chances de recevoir l’appui d’une majorité de députés fédéraux, leur avance pourrait être très mince.

Pour que le budget soit adopté, le gouvernement a besoin de 172 votes alors que les libéraux ne sont que 170 à siéger. La cheffe du Parti vert Elizabeth May a déjà annoncé qu’elle voterait en faveur alors que les élus du Bloc Québécois devraient faire l’inverse.

Écoutez le journaliste de La Presse à Ottawa, Antoine Trépanier, revenir sur le vote décisif qui attend les libéraux, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

Autre sujet abordé:

  • Pierre Poilievre traverse une grande crise de leadership au sein du Parti conservateur du Canada.

