 Aller au contenu
Arts et spectacles
La tournée Got Back s'arrête à Montréal

Paul McCartney de retour pour deux concerts

par 98.5

0:00
7:46

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 novembre 2025 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Rezzonico
Philippe Rezzonico

et autres

Paul McCartney de retour pour deux concerts
Paul McCartney sera en concert lundi et mardi au Centre Bell à Montréal pour présenter sa tournée mondiale Got Back. / Eduardo Verdugo/The Associated Press

C’est l’un des concerts les plus attendus de l’année. Paul McCartney sera au Centre Bell, lundi et mardi, à Montréal pour présenter sa tournée mondiale Got Back.

Pendant près de trois heures, le chanteur britannique revisitera son répertoire solo, celui des Wings et offrira aux spectateurs une foule de titres qu’il a interprétés avec les Beatles.

Écoutez le journaliste culturel Philippe Rezzonico mettre la table pour la venue de Paul McCartney, lundi, au micro de Catherine Brisson et Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Un premier «One-Man Show» à 65 ans pour Patrice L'Ecuyer
Lagacé le matin
Un premier «One-Man Show» à 65 ans pour Patrice L'Ecuyer
0:00
14:05
«L'environnement ne prend pas assez de place dans nos décisions politiques»
Signé Lévesque
«L'environnement ne prend pas assez de place dans nos décisions politiques»
0:00
11:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une parodie de Titanic bientôt sur scène au Québec
Rattrapage
Spectacle «Titanique»
Une parodie de Titanic bientôt sur scène au Québec
Du Déclin de l'empire américain (1986) au déclin actuel
Rattrapage
Perspective historique
Du Déclin de l'empire américain (1986) au déclin actuel
Le Québec devance toutes les provinces en incidence du cancer: pourquoi?
Rattrapage
Projections de cancer 2025
Le Québec devance toutes les provinces en incidence du cancer: pourquoi?
Les Alouettes étaient tout près de créer l'égalité
Rattrapage
Coupe Grey
Les Alouettes étaient tout près de créer l'égalité
Vote décisif sur le budget à Ottawa
Rattrapage
Soirée importante pour les libéraux
Vote décisif sur le budget à Ottawa
Un succès pour le premier week-end d'exploitation
Rattrapage
Débuts du REM Deux-Montagnes
Un succès pour le premier week-end d'exploitation
Comment les partisans du CH réagissent à cette première séquence difficile?
Rattrapage
Défaite humiliante de 7-0
Comment les partisans du CH réagissent à cette première séquence difficile?
L'héritage d'Harmonium: «C'était devenu une messe»
Rattrapage
«L'Heptade» avec orchestre symphonique
L'héritage d'Harmonium: «C'était devenu une messe»
Le Québec est-il assez généreux?
Rattrapage
Philanthropie
Le Québec est-il assez généreux?
Missions humanitaires: la vocation du Dr Joaquim Miró
Rattrapage
Malformation cardiaque chez les enfants
Missions humanitaires: la vocation du Dr Joaquim Miró
«Le palmarès ne nous dit pas tout sur la qualité des écoles»
Rattrapage
Record de progression des écoles
«Le palmarès ne nous dit pas tout sur la qualité des écoles»
Baie-James 1975 : le choc des nations entre le Québec et les Cris
Rattrapage
Nouveau documentaire
Baie-James 1975 : le choc des nations entre le Québec et les Cris
«Ça va complètement changer la donne pour les Montréalais»
Rattrapage
Nouveau tronçon du REM
«Ça va complètement changer la donne pour les Montréalais»
La Major League Soccer passera à un calendrier hivernal dès 2027
Rattrapage
Actualités sportives
La Major League Soccer passera à un calendrier hivernal dès 2027