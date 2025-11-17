La tournée Got Back s'arrête à Montréal

C’est l’un des concerts les plus attendus de l’année. Paul McCartney sera au Centre Bell, lundi et mardi, à Montréal pour présenter sa tournée mondiale Got Back.

Pendant près de trois heures, le chanteur britannique revisitera son répertoire solo, celui des Wings et offrira aux spectateurs une foule de titres qu’il a interprétés avec les Beatles.

Écoutez le journaliste culturel Philippe Rezzonico mettre la table pour la venue de Paul McCartney, lundi, au micro de Catherine Brisson et Philippe Cantin.