Il a échappé à la déportation pendant 15 ans

Un ressortissant algérien qui faisait l’objet d’un mandat d’expulsion depuis 2010 devra finalement quitter le territoire, 15 ans plus tard.

Le recours intenté par Yahia Meddah pour rester au Canada a été refusé par la Cour fédérale.

L’homme de 54 ans est passé entre les mailles du filet pendant toutes ces années. Il avait attiré l’attention sur lui en 2024 alors qu’il avait affiché plusieurs croix gammées devant son domicile de Saint-Barnabé.

Écoutez Simon-Pierre Savard-Tremblay, député du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton, revenir sur le parcours de cet homme au Canada, lundi, au micro de Frédéric Labelle et Luc Ferrandez.