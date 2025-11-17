Télétravail

La pandémie étant maintenant bien derrière nous, le gouvernement du Québec souhaite ramener les fonctionnaires au bureau trois jours par semaine… une décision unilatérale et irréfléchie selon les syndicats des employés de l’État.

Écoutez Guillaume Bouvrette, président du syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec au micro de Luc Ferrandez et Frédéric Labelle qui exposent aussi leurs positions respectives.

Guillaume Bouverette, lui, défend le modèle hybride, adapté aux réalités régionales et professionnelles, face aux directives uniformes du gouvernement Legault.

Les sujets discutés