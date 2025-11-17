Plusieurs manifestations ont eu lieu ce lundi en opposition à l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) qui offrait une voie rapide vers la résidence permanente pour les étudiants étrangers diplômés au Québec et les travailleurs qualifiés.

En prenant cette décision le gouvernement a rompu son engagement avec des travailleurs étrangers francophones bien établis comme Aurélie Bureau, établie à Deux-Montagnes.

Écoutez Aurélie Bureau et son employeur, Cédric Lamoureux, propriétaire du IGA à Deux-Montagnes, commenter sa situation, lundi, à La Commission.

La famille d'Aurélie vit à Deux-Montagnes depuis 18 mois avec son conjoint et leurs quatre enfants. En abolissant le PEQ, la famille devra plier bagages et retourner en France.