Des comportements routiers préoccupants

Les rassemblements de jeunes passionnés de voitures, souvent appelées «meets», dans les stationnements de centres commerciaux, est un phénomène récurrent au Québec.

Bien que ces rencontres soient légales, plusieurs s'inquiètent des comportements qui en découlent.

Écoutez l'expert en conduite chez Michelin, Carl Nadeau, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

L'apparition de nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, comme le «white-lining», qui consiste à zigzaguer très rapidement entre les véhicules sur les autoroutes, ou le «street takeover», qui consiste à bloquer une intersection pour faire des dérapages, est toutefois de plus en plus préoccupante.

Carl Nadeau croit que la clé pour contrer ces comportements est de sensibiliser, plutôt que de réprimer, et de rapprocher les policiers de ces communautés de passionnés.