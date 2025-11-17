 Aller au contenu
Arts et spectacles
Après seulement 32 ans d'absence sur scène

Un premier «One-Man Show» à 65 ans pour Patrice L'Ecuyer

par 98.5

0:00
14:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 09:58

Avec

Patrick Lagacé
Un premier «One-Man Show» à 65 ans pour Patrice L'Ecuyer
Patrice L'Ecuyer lors d'un gala des prix Gémeaux / PC/Graham Hughes

Le comédien et animateur Patrice L'Ecuyer monte pour la première fois seul sur scène à 65 ans pour son «One-Man Show» intitulé Après seulement 32 ans d'absence sur scène.

Écoutez Patrice L'Écuyer aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'humoriste se confie sur la thématique du spectacle, qui se veut une rencontre avec le public après des décennies passées principalement à la télévision.

Il insiste sur le fait qu'il ne fera pas de l'humour à tout prix, mais se «livre» sur son parcours et sur ce qu'il a vécu, surtout devant le public.

