Les réseaux sociaux sont remplis de vidéos de toute sorte et celles-ci finissent souvent par créer des tendances. Une des plus récentes chez la génération Z est le friction-maxxing.

De quoi s’agit-il? Une pratique qui consiste à choisir intentionnellement des options moins pratiques dans la vie quotidienne pour développer une tolérance à l’inconfort et résister à la facilité induite par la technologie.

Donc, sortir de notre zone de confort pour apprécier davantage ce à quoi on à accès. Par exemple, écrire avec un crayon sur un papier plutôt qu’à l’ordinateur.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette pratique de plus en plus populaire au micro de Patrick Lagacé, jeudi.