L'instabilité au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz provoquent une onde de choc économique mondiale qui se fait sentir jusque dans les paniers d'épicerie des Québécois.

Marie-Eve Fournier explique comment la hausse du carburant force des entreprises comme Communauto et Amazon à ajuster leurs tarifs, alors que le kérosène est maintenant rationné dans certains aéroports européens.

Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout, lors de sa chronique financière, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.