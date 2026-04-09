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Onde de choc économique mondiale

Crise au Moyen-Orient: l'effet domino frappe durement votre portefeuille

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 avril 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Crise au Moyen-Orient: l'effet domino frappe durement votre portefeuille
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L'instabilité au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz provoquent une onde de choc économique mondiale qui se fait sentir jusque dans les paniers d'épicerie des Québécois.

Marie-Eve Fournier explique comment la hausse du carburant force des entreprises comme Communauto et Amazon à ajuster leurs tarifs, alors que le kérosène est maintenant rationné dans certains aéroports européens. 

Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout, lors de sa chronique financière, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«L'effet domino qu'on prédisait est en train de se produire directement sous nos yeux et dans notre portefeuille.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé: 

  • L'industrie acéricole est secouée par une action collective contre un producteur de «faux» sirop d'érable, une fraude qui rappelle la vulnérabilité de produits comme le miel et l'huile d'olive en période d'inflation galopante.

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