Face aux Dodgers

Au baseball, les Blue Jays ont finalement mis fin à leur séquence de six défaites consécutives. Toronto a vaincu les Dodgers de Los Angeles.

Cette victoire va faire du bien aux partisans alors que les Blue Jays connaissent un début de saison difficile.

Par ailleurs, un club-école des Blue Jays, les Fisher Cats du New Hampshire, a inscrit huit points en une manche sans jamais frapper de coup sûr! Il s’agit d’une situation extrêmement rare au baseball.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de ce sport, mais également de l’affrontement à venir entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

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